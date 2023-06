PM मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारतीयों में दिखा उत्साह, वाशिंगटन समेत कई शहरों में निकाली एकता रैली

वाशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा के लिए उनका स्वागत करते हुए भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने संयुक्त राज्य वाशिंगटन में एकता रैली आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

एकता रैली में शामिल हुए कमलजीत सिंह सोनी ने बताया कि हम यहां पीएम नरेन्द्र मोदी का अभिवादन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम इंतजार कर रहे हैं और हम एक विश्व नेता के रूप में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

#WATCH | We are very enthusiastic to greet PM Narendra Modi here. We have been waiting & we are ready to welcome him as a world leader… Modi hai toh Mumkin hai!… : Kamaljeet Singh Soni, a Member of the Sikh diaspora in the United States pic.twitter.com/WhzkjGGLRa— ANI (@ANI) June 18, 2023