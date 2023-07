मिलिंद मकवाना का हार्ट अटैक से निधन, कैलिफ़ोर्निया में भारतीय-अमेरिकी दलित कार्यकर्ता के रूप में थे कार्यरत

Indian-American Dalit activist in California कैलिफोर्निया विधानसभा में हालिया जाति भेदभाव विधेयक के खिलाफ लड़ने वाले एक प्रमुख भारतीय-अमेरिकी दलित कार्यकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने क्यूपर्टिनो में एक नगर परिषद की बैठक में विधेयक के खिलाफ जोरदार भाषण दिया था। उनके मौत से देश में हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोग सदमे में हैं।

मिलिंद मकवाना का दिल का दौरा पड़ने से निधन (फोटो-ऑनलाइन)

