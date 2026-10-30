अमेरिका के ओरेगन हवाई अड्डे के पास हवा में टकराए दो हेलीकॉप्टर, 3 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। उत्तर-पश्चिम ओरेगन में गुरुवार दोपहर एक हवाई अड्डे के पास हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

यमहिल काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, यह टक्कर पोर्टलैंड से लगभग 40 मील दक्षिण-पश्चिम में मैकमिनविले म्युनिसिपल एयरपोर्ट के पास स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:15 बजे हुई। स्थानीय पुलिस, दमकलकर्मी और चिकित्सा कर्मी सहित आपातकालीन बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

मृतकों में कौन-कौन? गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यमहिल काउंटी के शेरिफ सैम इलियट ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर में दो लोग सवार थे, जिसमें टेक्सास के एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और यूनाइटेड किंगडम के एक स्टूडेंट पायलट शामिल थे। शेरिफ ने बताया कि दूसरे हेलीकॉप्टर में केवल एक व्यक्ति सवार था, जो ओरेगन के न्यूबर्ग का एक पायलट था।

शेरिफ कार्यालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस इलाके में जाने से बचें और इस गंभीर घटना से निपटने के दौरान धैर्य बनाए रखें। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस टक्कर की जांच का नेतृत्व नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) कर रहा है और एफएए भी इस घटना की जांच कर रही है।

किस कंपनी का था हेलीकॉप्टर? हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टरों में से एक जेरी ट्रिम्बल हेलीकॉप्टर्स का था, जो एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल और निजी हेलीकॉप्टर रेंटल सर्विस है। कंपनी ने पुष्टि की है कि उनका एक विमान इस घटना में शामिल था।