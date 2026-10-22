मेटा पर लगा जुर्माना: न्यू मेक्सिको की अदालत ने दिया 25 अरब डॉलर चुकाने का आदेश, उपभोक्ताओं को गुमराह का आरोप

रॉयटर, वाशिंगटन। न्यू मेक्सिको के एक न्यायाधीश ने बुधवार को मेटा प्लेटफार्म्स को 25 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि कंपनी ने एक मामले में उपभोक्ताओं को गुमराह किया था।

दरअसल, डोनल्ड ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़ी एक राजनीतिक परामर्श फर्म पर आरोप लगा था कि उसने लाखों फेसबुक यूजरों का डाटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया था। यह मामला उसी केस से जुड़ा हुआ है।