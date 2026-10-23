'मेरे हस्तक्षेप के बिना असंभव', मेलानिया ने रूस-यूक्रेन के बीच ओलेशकी में युद्धविराम कराने का किया दावा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मोर्चे पर स्थित ओलेश्की शहर में स्थानीय युद्धविराम समझौता कराया है। यह समझौता 29 अक्तूबर 2026 से लागू होगा।

इस अस्थाई विराम का उद्देश्य शहर में मानवीय सहायता पहुंचाना और एक सुरक्षित रास्ते के जरिए आम नागरिकों को वहां से बाहर निकालना है। ओलेशकी में हालात गंभीर ओलेशकी दक्षिणी यूक्रेन में खेरसॉन से नीप्रो नदी के पार स्थित है। युद्ध से पहले इस शहर की आबादी लगभग 24,000 थी, लेकिन लगातार सैन्य हमलों और 2023 में काखोव्का बांध टूटने से आई भीषण बाढ़ (जिससे 90% शहर डूब गया था) के कारण अधिकांश लोग विस्थापित हो गए।

फिलहाल यहां केवल 1700 से 2000 लोग ही बचे हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं और लगभग 50 बच्चे शामिल हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प ने कहा, 'ओलेशकी में हालात बहुत गंभीर हैं। यह युद्ध के मोर्चे पर स्थित एक ऐसा शहर है जो तबाही के कगार पर है। यहां बचे हुए लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता, दवाइयों, भोजन और साफ पानी की जरूरत है।'

उन्होंने आगे कहा, 'ओलेशकी के लोगों के पास बिजली बहुत कम है, वे बारूदी सुरंगों वाली सड़कों के बीच रह रहे हैं और लगातार सैन्य हमलों का सामना कर रहे हैं। यह बिल्कुल साफ था कि अगर मैं दखल न देती, तो शहर में मानवीय सहायता पहुंचाना और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकालना नामुमकिन होता।'

दोनों देशों की नागरिक टीमें करेंगी काम मेलानिया ट्रम्प ने बताया कि उन्होंने इस प्रक्रिया में एक 'विशेष मध्यस्थ' की आधिकारिक भूमिका निभाई है। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प ने कहा, 'दोनों देशों के नागरिक नेता मिलकर ओलेशकी के लोगों के घरों तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। जो लोग वहां से जाना चाहते हैं, उन्हें हर तरह की सहायता दी जाएगी और उनकी पसंद की जगह तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ लोग रूस जाना चाहेंगे, तो कुछ यूक्रेन।'

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक अमेरिकी मीडिया संगठन की व्यवस्था की है, जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रूसी और यूक्रेनी टीमों के साथ रहेगा और उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा। कैसे शुरू हुई सीजफायर की पहल मेलानिया ट्रम्प ने बताया कि उन्हें ओलेशकी के मानवीय संकट के बारे में न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान आयोजित 'फॉस्टरिंग द फ्यूचर टुगेदर' कार्यक्रम में एक निजी बातचीत के जरिए पता चला था।