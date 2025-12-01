क्या सच में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी ने चुराई डेढ़ लाख की ड्रेस? अमेरिकी पॉडकास्टर ने दिया बड़ा बयान
ब्रिटेन के राजकुमार हैरी की पत्नी मेगन मार्कल पर एक ड्रेस चुराने का आरोप लगा है। यह विवाद उनके आगामी नेटफ्लिक्स शो के ट्रेलर के बाद शुरू हुआ, जिसमें मेगन ने हरे रंग का गाउन पहना था। पेज सिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेगन पर बिना अनुमति के गाउन ले जाने का आरोप है। हालांकि, मेगन के प्रतिनिधि ने इन आरोपों को गलत और मानहानिकारक बताया है। उनका शो 3 दिसंबर को रिलीज होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी और एक्ट्रेस मेगन मार्कल के अपकमिंग नेटफ्लिक्स हॉलिडे स्पेशल के ट्रेलर आने के बाद नई अफवाह शुरू हो गई है।
ट्रेलर में मेगन हरे रंग की ड्रेस पहने दिख रही हैं, जिसे देखकर लोगों ने दावा किया कि यह ड्रेस उसी $1,695 गाउन जैसी दिख रही है जिसे उन्होंने वैरायटी 2022 फोटोशूट के लिए पहना था।
कैसे हुई अफवाह की शुरुआत?
पेज सिक्स की 24 नवंबर को एक रिपोर्ट पोस्ट के बाद ये विवाद और गहरा गया। आउटलेट ने लिखा कि एक सोर्स ने दावा किया कि मेगन मार्कल 'शूट से बिना इजाजत के एमरल्ड ग्रीन गाउन ले गईं।'
एक और सोर्स ने पेज सिक्स को बताया कि शाही नियमों के कारण मेगन को अपने सभी लुक्स को आर्काइव करना जरूरी था। लेकिन पेज सिक्स ने यह भी कहा कि एक अलग सोर्स ने कहा कि ऐसा कोई शाही नियम नहीं था।
पेरेज हिल्टन ने किया बचाव
पेरेज हिल्टन ने इस अफवाह पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरी कहानी बेवकूफी भरी लग रही है और लिखा, 'यह बकवास लग रहा है।
हमें सच में शक है कि मेगन कोई ड्रेस चुराएगी, और फिर उसे अपने नेटफ्लिक्स शो के लिए पहनेगी!' पेरेज हिल्टन ने यह भी कहा कि कई स्टार्स शूट के बाद घर के कपड़े ले जाते हैं और मेगन मार्कल का शायद डिजाइनर के साथ कोई एग्रीमेंट था।
मेगन मार्कल का जवाब
मेगन मार्कल के रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्राइवेट न्यूज चैनेल से बातचीत के दौरान सभी दावों को गलत बताया।
उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह बात कि स्टाइलिस्ट या उनकी टीम की पूरी जानकारी या एग्रीमेंट के बिना कुछ भी लिया गया, गलत और बहुत बदनाम करने वाला है। जो कुछ भी रखा गया, वह ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो किया गया है।'
बता दें मेगन मार्कल का नेटफ्लिक्स हॉलिडे स्पेशल शो 3 दिसंबर को रिलीज़ होगा।
