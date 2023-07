Crime in Mexico: मैक्सिकन शहर टोलुका में नकाबपोश बंदूकधारियों ने पब्लिक मार्केट में लगाई आग, 9 लोगों की मौत

Crime in Mexico नकाबपोश बंदूकधारियों ने सोमवार को मध्य मैक्सिकन शहर टोलुका में एक सार्वजनिक बाजार में आग लगा दी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।मेक्सिको सिटी से लगभग 60 किलोमीटर (40 मील) पश्चिम में टोलुका में हुए हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मेक्सिको राज्य की राजधानी टोलुका लगभग दस लाख निवासियों का शहर है ।

नकाबपोश बंदूकधारियों ने मैक्सिकन शहर टोलुका में एक सार्वजनिक बाजार में लगाई आग

Your browser does not support the audio element.

टोलुका, एजेंसी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने सोमवार को मध्य मैक्सिकन शहर टोलुका में एक सार्वजनिक बाजार में आग लगा दी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अभियोजकों ने बताया कि जैसे ही हमलावर पहुंचे बाजार में पहुचें वैसे ही उन्होंने गोलीबारी की और फिर आग लगाने और भागने से पहले बाजार के एक हिस्से पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि मृतकों में से तीन की उम्र 18 साल से कम है, लेकिन पहचान अभी बाकी है। मेक्सिको सिटी से लगभग 60 किलोमीटर (40 मील) पश्चिम में टोलुका में हुए हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मेक्सिको राज्य की राजधानी टोलुका, लगभग दस लाख निवासियों का शहर है और इसे राजधानी के महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जहां कुछ निवासी काम करने के लिए आते हैं। व्यावसायिक स्थानों पर कब्जे को लेकर होता है विवाद मेक्सिको के सार्वजनिक बाजार अक्सर विक्रेताओं से सुरक्षा भुगतान की मांग करने वाले गिरोहों द्वारा भड़काए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विक्रेताओं द्वारा अपने कब्जे को लेकर विवाद भी शुरू कर दिया गया है। राज्य अभियोजकों ने कहा कि बाज़ार की घटनाएं व्यावसायिक स्थानों पर कब्जे को लेकर आंतरिक विवादों से संबंधित हो सकती हैं। पिछले सप्ताह टोलुका में कम से कम दो शव कटे हुए पाए गए थे, जिन पर हिंसक फैमिलिया मिचोआकाना कार्टेल द्वारा जिम्मेदारी का दावा करने के संकेत थे।

Edited By: Babli Kumari