'इस हालत में वापस मत जाना', पत्रकार ने सवाल पूछा तो पाक रक्षा मंत्री ने किया गला काटने का इशारा; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तानी महिला पत्रकार द्वारा तालिबान की नीतियों और पाकिस्तान के रुख पर सवाल पूछने पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने के बजाय उनके पहनावे पर तंज कसा।

आसिफ ने अपने हाथों से इशारा करते हुए महिला पत्रकार को अफगानिस्तान लौटने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। तनावपूर्ण माहौल में पाक मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों के इस तरह हंसने और धमकी भरे व्यवहार को सोशल मीडिया यूजर्स बेहद शर्मनाक बता रहे हैं।

महिला पत्रकार ने क्या पूछा? यह घटना न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान घटी। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पत्रकार ने आसिफ से पूछा कि अफगान महिलाओं के प्रति तालिबान की नीतियों को लेकर पाकिस्तान का क्या संदेश है क्या वे अफगान महिलाओं के प्रति अपनी नीति बदलें? जब तालिबान को मित्र माना जाता था तब पाकिस्तान ने उन नीतियों को चुनौती क्यों नहीं दी।

वापस मत जाना नहीं तो वे... सवाल का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ महिला पत्रकार को बीच में ही रोक दिया और उनके पहनावे की ओर इशारा करते हुए कहा, "इस हालत में वापस वहां मत जाना, नहीं तो वे... वे..." और इतना कहते हुए उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ से इशारा किया। जिसका मतलब था कि अगर वह अफगानिस्तान लौटीं तो उनको गला काटकर मारा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना इस आपत्तिजनक इशारे की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हो रही है। कई यूजर्स ने कहा कि यह इशारा सीधे तौर पर पत्रकार को अफगानिस्तान लौटने पर जान से मारने की धमकी जैसा प्रतीत होता है। लोगों ने आसिफ और उनके साथ मौजूद प्रतिनिधियों की भी जमकर आलोचना की, जो इस गंभीर और धमकी भरी टिप्पणी के बाद हंसते हुए नजर आ रहे थे।

X पर एक यूजर ने लिखा- "एक सीनियर सरकारी मंत्री द्वारा एक महिला द्वारा पूछे गए गंभीर प्रश्न का इस तरह से जवाब देना बेहद शर्मनाक है। अफगान महिलाओं की पीड़ा के बारे में पूछने वाली महिला जवाब की हकदार थी, न कि धमकी, उपहास और हंसी की।"