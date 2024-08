'खर्चा चलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में काम किया', चुनाव के बीच कमला हैरिस ने मां के साथ बचपन की फोटो शेयर की

भारतीय मूल की अमेरिकी उप राष्ट्रपति हैरिस ने कहा, "मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी हूं। बचपन में ज्यादातर समय हम किराएदार के रूप में रहते थे। मेरी मां ने घर खरीदने के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक पैसों की बचत की। जब वह दिन आया, तब मैं किशोरी थी और मुझे अभी भी याद है कि वह (मां) कितनी उत्साहित थीं।"

I grew up in a middle-class household. For most of my childhood, we were renters.



My mother saved for well over a decade to buy a home. I was a teenager when the day finally came—and I can still remember how excited she was.



In college, I worked at McDonald’s to earn spending… pic.twitter.com/rQu2uVTkVQ