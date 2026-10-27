भारतीय अमेरिकी विरासत माह घोषित हो सकता है जुलाई, प्रस्ताव को 256 सांसदों का मिला समर्थन

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका में जुलाई को ‘भारतीय अमेरिकी विरासत माह’ घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के आधे से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। डेमोक्रेटिक सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सोमवार को यह प्रस्ताव पेश किया। इसका उद्देश्य अमेरिका में भारतवंशियों के योगदान को सम्मानित करना है।

435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव को 256 सांसदों का समर्थन मिला है, हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि इस प्रस्ताव को किस समिति के पास भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रस्ताव में कहा गया है, भारतीय अमेरिकियों ने व्यापार, उद्यमिता, उच्च शिक्षा, आर्थिक अध्ययन, पत्रकारिता, साहित्य और परोपकार के क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अमेरिका की आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व में योगदान दिया है। प्रस्ताव में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का भी उल्लेख किया गया है।