'मेरा पूरा ध्यान अमेरिका में होने वाले चुनाव पर', जेडी वेंस ने नेतन्याहू के पुनर्निर्वाचन का समर्थन करने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुनर्निर्वाचन का समर्थन करने के एक दिन बाद, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने नेतन्याहू का समर्थन करने से इन्कार कर दिया।

वेंस ने कहा, 'अमेरिकी या अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति का समर्थन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है।'

उत्तरी कैरोलिना से रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार माइकल व्हैटली के लिए प्रचार करने जा रहे वेंस ने कहा, 'मैं अमेरिकी उम्मीदवारों का समर्थन करता हूं और मध्यावधि चुनावों में मेरा ध्यान उन्हीं पर है। इसलिए, मैं इजरायली चुनावों में नहीं पड़ रहा हूं।'

कुछ समय पहले वेंस ने हंगरी के तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन के लिए प्रचार किया था। बाद में, उनकी पार्टी हंगरी के संसदीय चुनाव हार गई थी। नेतन्याहू के मामले में ट्रंप के रुख से अलग राय रखना, यहूदी अमेरिकियों और इजरायल के साथ अमेरिका के गठबंधन के लिए एक बेहद संवेदनशील समय पर हुआ है। मध्यवाधि चुनावों से पहले, यहूदी-विरोधी भावनाओं को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।