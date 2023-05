James Webb: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौर मंडल के बाहर नए ग्रह का लगाया पता, रहस्यमयी बादलों से है घिरा

वाशिंगटन, एजेंसी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) ने सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह की आश्चर्यजनक तस्वीर खींची है। यह तस्वीर हमारे सौरमंडल से दूर एक मिनी-नेपच्यून (Mini-Neptune) की है। तस्वीर की जांच में पाया गया है कि यह ग्रह धुंध से रहस्यमय तरीके से लिपटा हुआ है और प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है। इस ग्रह को GJ1214b नाम दिया गया है।

नासा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक विज्ञानी टीम को मिनी-नैप्च्यून के बारे में पता चला है, जो आकाशगंगा में सामान्य ग्रह का ही एक हिस्सा है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता और लेखक एलिजा केम्प्टन (Eliza Kempton) ने कहा कि ग्रह किसी प्रकार की धुंध या बादल की परत से पूरी तरह से ढका हुआ है।

There are no mini-Neptunes in our solar system. That has largely shrouded them in mystery, even though they are a common exoplanet type in our galaxy. Further observations will help us learn more about this planet and other mini-Neptunes!