'ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, नीचे आएंगी तेल की कीमतें', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा

आईएएनएस, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने तेल की कीमतों में तेज गिरावट का अनुमान जताया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उनकी टिप्पणी से संकेत मिला कि टकराव सुलझने तक वाशिंगटन सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखने का इरादा रखता है।

व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में कोलंबस दिवस समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी लागू की है और ईरान की सैन्य क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का अपना प्रमुख लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का सैन्य ढांचा काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है और अमेरिकी बल नाकेबंदी के जरिए दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, “उनके पास न सेना है, न नौसेना, न वायुसेना और न ही विमान-रोधी हथियार।”