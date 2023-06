कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी से मुक्त है योग! UN मुख्यालय से पीएम मोदी ने दुनिया को बताई योग की ताकत

न्यूयॉर्क, एएनआइ। शरीर की शक्ति और मन की शांति को बढ़ाने के लिए योग से बढ़ा वरदान और कुछ नहीं है। मंगलवार (23 जून) को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं।

योग दिवस के अवसर पर उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में योगाभ्यास किया। पीएम मोदी की अगुवाई में इस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी तादाद में प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया।

#WATCH | At the Yoga Day event at the UN HQ in New York, PM Narendra Modi says, "...Let us use the power of Yoga not only to be healthy, happy but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of Yoga to build bridges of friendship, a peaceful world and a… pic.twitter.com/QwAEEBo9r8