Maryland Mass Shooting: अमेरिका के मैरीलैंड में अंधाधुंध गोलीबारी, तीन लोगों की मौत; सात घायल

एनापोलिस (अमेरिका), एजेंसी। Maryland Mass Shooting: अमेरिका में एक फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर की राजधानी में एक मकान में रविवार को हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मैरीलैंड के पुलिस प्रमुख एड जैक्सन ने समाचार पत्र ‘द बाल्टीमोर सन’ को बताया कि कई लोगों को गोली लगी, जिसमें से तीन व्यक्ति की मौत हो गई है।

United States | At least three people were killed and seven others wounded in a mass shooting inside a private home in Annapolis, Maryland, reports US media



Annapolis is 30 miles from the United States Capitol.