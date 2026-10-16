अमेरिका: 2024 चुनाव में अवैध वोटिंग के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार, 10 साल की हो सकती है सजा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के अनुसार, एक भारतीय नागरिक मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी पर मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा कर वोट डालने का आरोप लगाया गया है।

संघीय ग्रैंड जूरी ने 10 सितंबर को मिनेसोटा में चौधरी के खिलाफ दो आरोपों में अभियोग लगाया। अभियोग में आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी नागरिकता का दावा कर मतदान किया।

अभियोग के अनुसार, चौधरी ने 5 नवंबर 2024 को मिनेसोटा कानून के तहत मतदाता हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में उन्हें शपथ या पुष्टि करनी थी कि वे अमेरिकी नागरिक हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वे नागरिक नहीं थे और उन्होंने वोट डालने के लिए जानबूझकर झूठा बयान दिया।