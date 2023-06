'अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना भारत', एंटनी ब्लिंकन ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया अतुल्य

वॉशिंगटन, एएनआइ। पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून के बीच अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन चीफ गेस्ट होंगे। जानकारों के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे।

इस यात्रा से पहले संवाददाता को संबोधित करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर टिप्पणी की।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा,"पिछले साल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देशों के बीच व्यापार 191 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। अमेरिकी कंपनियों ने अब भारत में कम से कम 54 अरब डॉलर का निवेश किया है।"

अमेरिका में भारतीय कंपनियों ने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और अधिक में डॉलर 40 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, कैलिफोर्निया से जॉर्जिया तक 425,000 नौकरियों का समर्थन किया है।

#WATCH | Last year, as you all know, trade between our nations reached a record $191 billion dollars, making the US the largest trading partner for India. American companies have now invested at least $54 billion in India. In US, Indian companies have invested over $40 billion in… pic.twitter.com/4tXLJ3y4lG