क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध खत्म करने के पक्ष में भारत, UN में प्रस्ताव का किया समर्थन

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें क्यूबा पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की गई है। भारत ने दोहराया कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए, ताकि कैरेबियाई देश अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

193 सदस्य देशों वाली महासभा ने बुधवार को इस प्रस्ताव को अपनाया। इसमें 130 देशों ने पक्ष में, 17 ने विरोध में मतदान किया, जबकि 25 देश मतदान से दूर रहे।संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने भारत की ओर से कहा कि महासभा ने बार-बार इन प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की है।

महासभा ने ऐसे कानूनों और नियमों को भी खारिज किया है, जिनका असर देश की सीमाओं के बाहर तक होता है और जो अन्य देशों की संप्रभुता तथा वहां के लोगों की प्रगति और समृद्धि पर बुरा असर डालते हैं।

उन्होंने कहा, 'भारत, महासभा की उस अपील को दोहराता है, जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे ऐसे कानूनों और उपायों को लागू करने से बचें, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हुए, ऐसे कानूनों को रद और अमान्य करें।'