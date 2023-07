भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुछ टकराव वाले स्थलों पर तीन साल से अधिक समय से तैनात हैं।हिंद-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा मंत्री ऐली रैटनर ने कहा कि यह राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन द्वारा उठाए गए उन अभूतपूर्व कदमों का हिस्सा है जो अमेरिका के सहयोगी देशों और साझेदारों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा।

भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे अध‍िक दूरी तक मार करने वाली तोपें

Your browser does not support the audio element.