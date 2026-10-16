घर पर FBI की छापामारी के बाद इल्हान उमर के पति ने चुप्पी तोड़ी, आव्रजन जांच पर चिंता से इनकार

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर के पति टिम माइनेट ने उनके घर पर एफबीआई छापे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की है। उन्होंने आव्रजन दस्तावेजों से जुड़ी जांच को लेकर कोई चिंता नहीं जताई।

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, बुधवार को माइनेट को कपल के किराए के घर से निकलते देखा गया। वे अपने गोल्डन लैब्राडोर डॉग टेडी को सैर कराने और कचरा बाहर फेंकने गए। उन्होंने उमर के एक स्टाफ सदस्य को भी घर से बाहर जाते हुए साथ दिया।

फॉक्स न्यूज डिजिटल से पूछे जाने पर कि क्या छापे के बाद उमर देश छोड़कर चली गई हैं, माइनेट ने पत्रकारों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप लोग यहां के सभी पड़ोसियों को बहुत परेशान कर रहे हो। यह विकास होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) की उस जांच के बीच आया है जिसमें उमर के आव्रजन कागजातों की जांच की जा रही है। सोमवार को संघीय एजेंटों ने उनके घर की तलाशी ली और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मोबाइल फोन, पासपोर्ट तथा अन्य सामान जब्त किया। जांच में उनके परिवार के अमेरिका आने के समय उनकी उम्र और नागरिकता हासिल करने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।