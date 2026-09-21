इंसान VS मशीन की लड़ाई: जब रोबोट ने केज फाइट में इंन्फ्लुएंसर को लात मारकर दूसरी तरफ फेंका, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। इंसान बनाम मशीन की लड़ाई अब फाइट केज के और करीब आ गई है। सैन फ्रांसिस्को में 6 फीटे ऊंचे ह्यूमनॉइड रोबोट और एक इन्फ्लुएंसर के बीच मुकाबला हुआ, जिसे अमेरिकन रोबोटिक्स कंपनी REK ने पहली बार अपनी 'इंसान बनाम टर्मिनेटर रोबोट फाइट' कहा।

REK द्वारा शेयर किए गए फुटेज में इन्फुएंसर फ्रेंकी लापेना को सैन फ्रांसिस्को में एक केज के अंदर रिमोट से कंट्रोल होने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का सामना करते हुए दिखाया गया है। यह इवेंट कंपनी के वर्चुअल रियलिटी कॉम्बैट गेम पर काम कर ने के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था।

इंसान बनाम टर्मिनेटर रोबोट फाइट REK ने एक्स पर फुटेज के साथ कैप्शन में कहा कि हमने पहली इंसान बनाम टर्मिनेटर रोबोट फाइट के साथ इतिहास रच दिया है। फ्रेंकी लापेना ने अपना सबकुछ झोंक दिया। रोबोट की लातों से केज के दूसरी तरफ जा गिरे लापेना वीडियो में रोबोट को केज में घूमते और लड़ाई से पहले वार्म-अप करते हुए दिखाया गया है। मुकाबला शुरू होने पर लापेना ने मशीन पर कई घूंसे मारे, जिसके जवाब में मशीन ने भी घूंसे और जोरदार लातें मारीं। कई मौकों पर, रोबोट की लातों से लापेना केज के दूसरी तरफ जा गिरे। वीडियो में दिख रहा है कि वह जोरदार वार के बावजूद मशीन से लड़ते रहे।