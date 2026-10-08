अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर के सीक्रेट पार्ट्स पहुंचे चीन, अमेरिका की सुरक्षा में बड़ी सेंध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के संवेदनशील पार्ट्स चीन की पहुंच में कैसे पहुंच गए, इसकी नई डिटेल्स सामने आई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एक चेतावनी वाला ईमेल मिस हो गया और शिपमेंट गलत रास्ते से हांगकांग होकर भेज दिया गया। इससे अमेरिकी सैन्य तकनीक चीन के हाथ लगने का खतरा पैदा हो गया।

क्या हुआ था? शिपमेंट में एफ-35 का कॉकपिट कैनोपी और वेपन्स-बे डोर शामिल थे। दोनों पर रडार-एब्जॉर्बिंग मैटेरियल लगा हुआ था, जो विमान की स्टेल्थ क्षमता बढ़ाता है। ये पार्ट्स मई के अंत में मरम्मत या निपटान के लिए अमेरिका वापस भेजे जा रहे थे।

मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया से साउथ कोरिया और ताइवान होते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंचने वाले थे। लेकिन शिपमेंट देर से निकला तो डिलीवरी तेज करने के लिए इसे गलती से हांगकांग के रास्ते भेज दिया गया। फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी डीएसवी एएस ने पहले ही एक ईमेल भेजा था, जिसमें बताया गया था कि यह शिपमेंट आईटीएआर (इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस) के अंतर्गत आता है और कुछ देशों से होकर नहीं जा सकता। ये नियम संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक को दुश्मन देशों तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। डीएसवी यह शिपमेंट लॉकहीड मार्टिन की ओर से संभाल रही थी।