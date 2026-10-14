अमेरिकी चुनाव से पहले तेल की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं हूती विद्रोही, ट्रंप का गंभीर आरोप
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यमन के हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
HighLights
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा हूती बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं
नवंबर को होने वाले हैं अमेरिका में मध्यावधि चुनाव
रॉयटर, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यमन के हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब पर उनके हमलों को लेकर ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हूती बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले साल यमन में अमेरिकी हमलों के बाद कुछ समय तक अपेक्षाकृत शांति रही, लेकिन अब यह समूह ईरान के कहने पर फिर हमले कर रहा है।
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी चेतावनी 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद भी लागू रहेगी। उन्होंने कहा, “मैं चुनाव के बाद वहां रहूंगा और यह बात कभी नहीं भूलूंगा!”
यह चेतावनी सऊदी अरब पर हूतियों के लगातार हमलों के बाद आई है। इनमें रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले भी शामिल हैं। इन हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है।