UN में नेतन्याहू के भाषण का भारी विरोध, सड़कों पर उतरे हॉलीवुड सितारे समेत दर्जनों प्रदर्शनकारी; पुलिस से हुई भिड़ंत
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुरुवार को न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शन में हॉलीवुड अभिनेत्री सुसान सरंडन और ‘हैक्स’ सीरीज ...और पढ़ें
HighLights
न्यूयॉर्क में नेतन्याहू विरोधी प्रदर्शन में हॉलीवुड सितारे भी गिरफ्तार
सुसान सरंडन गाजा युद्ध को लेकर पहले भी कई प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुकी हैं
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुरुवार को न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शन में हॉलीवुड अभिनेत्री सुसान सरंडन और ‘हैक्स’ सीरीज की एक्ट्रेस हन्ना आइबाइंडर सहित दर्जनों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
प्रदर्शनकारियों ने स्टॉप आर्मिंग इजरायल और एंड द जेनोसाइड जैसे बैनर लेकर शहर की सड़कों पर धरना दिया। यह प्रदर्शन यहूदी शांति संगठन ‘जूइश वॉयस फॉर पीस’ द्वारा आयोजित किया गया था। उसी समय नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे।
एएफपी के फुटेज में न्यूयॉर्क पुलिस को ‘थेलमा एंड लुईस’ फेम सुसान सरंडन को हथकड़ी लगाते हुए देखा गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हन्ना आइबाइंडर को भी प्रदर्शन स्थल से ले जाया गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर नेतन्याहू के भाषण के दौरान दुनिया भर के दर्जनों प्रतिनिधि वॉकआउट कर गए। नेतन्याहू ने अपने भाषण में ब्रिटेन और फ्रांस समेत उन देशों की आलोचना की, जिन्होंने हाल ही में फलस्तीन को मान्यता दी है।
उन्होंने कहा कि वे छोटे से इजरायल पर उपनिवेशवाद का आरोप लगाते हैं। और आरोप लगाने वाले कौन हैं? ब्रिटेन और फ्रांस के लोग। भगवान के लिए, उन्होंने ही यह शब्द बनाया था।
सुसान सरंडन गाजा युद्ध को लेकर पहले भी कई प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में कहा था कि उनके खुले विचारों की वजह से उन्हें काम खोने पड़ रहे हैं।