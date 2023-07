भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ US में बढ़ा हिंदूफोबिया, गरमाई राजनीति तो कार्रवाई की उठी मांग

प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने अमेरिकी सांसदों से अमेरिका में बढ़ते हिंदूफोबिया के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही देश में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। यूएस कैपिटल में दूसरे नेशनल हिंदू एडवोकेसी डे में कम से कम 21 अमेरिकी सांसद शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने कहा अमेरिका में हिंदुओं से हो रहे भेदभाव पर ध्यान देने की जरूरत है।

भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ US में बढ़ा हिंदूफोबिया, सांसदों के सामने उठा मुद्दा (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, पीटीआई। प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने अमेरिकी सांसदों से अमेरिका में बढ़ते हिंदूफोबिया के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही देश में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। 21 अमेरिकी सांसद हुए शामिल यूएस कैपिटल में दूसरे नेशनल हिंदू एडवोकेसी डे में कम से कम 21 अमेरिकी सांसद शामिल हुए। इस दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कहा कि अमेरिका में हिंदुओं से हो रहे भेदभाव पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या बोले कांग्रेस सदस्य रिच मैककार्मिक कांग्रेस सदस्य रिच मैककार्मिक ने उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं के गठबंधन (कोहना) की ओर से आयोजित सम्मेलन में कहा गया कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि यह भेदभाव सिर्फ नस्लीय ही नहीं बल्कि धर्म और हिंदूफोबिया से भी प्रेरित है। हिंदू समुदाय के लिए यह एक पुरानी समस्या है। उन्होंने कहा कि कैलीफोर्निया एसबी403 जैसे विधेयकों नस्लीय भेदभाव बढ़ रहा है। जार्जिया से रिपब्लिकन सांसद यह अमेरिकी प्रवृत्ति नहीं है और इसे बदलना होगा। सम्मेलन में शामिल हुए कई सीनेटर 12 राज्यों से इस सम्मेलन में शामिल हुए हिंदू अमेरिकियों के समर्थकों में हैंक जानसन, टाम कीन, रिच मैककार्मिक, थानेदार, बडी कार्टर और सैनफोर्ड बिशप के साथ ही ओहियो के सीनेटर नीरज अंटनी भी शामिल हुए। नीरज ने कहा कि अमेरिका में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं।

Edited By: Mohd Faisal