America: ओरेगॉन के एक अस्पताल में गार्ड की गोली लगने से मौत, पुलिस ने बाद में संदिग्ध को उतारा मौत के घाट

Guard shot dead in a hospital in Oregonअमेरिका के ओरेगॉन शहर के एक अस्पताल में शनिवार को गोली लगने से एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और बाद में पास के एक समुदाय की पुलिस ने संदिग्ध को मार डाला।पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो ने अपने एक बयान में कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि एक बन्दूक वाले व्यक्ति ने लिगेसी गुड सेमेरिटन मेडिकल सेंटर के अंदर गोलियां चलाईं।

ओरेगॉन के एक अस्पताल में गार्ड की गोली लगने से मौत (प्रतिकात्मक फोटो)

