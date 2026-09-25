1500 एकड़ में खेती, 10 साल पुलिस की नौकरी; किसान और शेफ से चेयरमैन बनने वाले हॉवर्ड बफे की अनोखी कहानी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। दुनिया के सबसे बड़े और दिग्गज निवेशकों में शुमार वॉरन बफे के बड़े बेटे हॉवर्ड ग्राहम बफे अब बर्कशायर हैथवे के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं। 18 सितंबर 2026 को उन्होंने यह बड़ी जिम्मेदारी संभाली।

हालांकि, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के प्रमुख बनने के बावजूद, हॉवर्ड खुद को सबसे पहले एक किसान मानते हैं। जब उन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिलने की बात पता चली, तो वह हैरान रह गए और उन्होंने सादगी से कहा, जब तक मैं खेती कर सकता हूं, मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है।

बचपन से ही खेती से लगाव हॉवर्ड ग्राहम बफे का नाम उनके दादा हॉवर्ड बफे और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम के नाम पर रखा गया था। हॉवर्ड को बचपन से ही खेती-किसानी से बेहद लगाव था। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर के आंगन में ही मक्का उगाना शुरू कर दिया था।

1977 में उन्होंने नेब्रास्का के टेकामा से व्यावसायिक स्तर पर खेती की शुरुआत की। वर्तमान में वह इलिनॉय के चेना में 1,500 एकड़ जमीन पर खुद खेती करते हैं और 300 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर खुद चलाते हैं। पिता के साथ खेत का रोचक किस्सा हॉवर्ड और उनके पिता वॉरन बफे के बीच खेती को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मशहूर है। 1986 में वॉरन बफे ने करीब 2.5 लाख डॉलर में 500 एकड़ का एक खेत खरीदा, जिस पर हॉवर्ड खेती करते थे।

हालांकि, उन्हें यह खेत मुफ्त में नहीं मिला था। हॉवर्ड को इसके लिए अपने पिता को अपनी कुल आमदनी का 22 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक किराया देना पड़ता था। किराये की यह दर हॉवर्ड के वजन के हिसाब से तय होती थी, यदि उनका वजन 83 किलोग्राम से अधिक होता तो उन्हें 26 प्रतिशत किराया देना पड़ता था, और वजन कम रहने पर 22 प्रतिशत किराया लगता था। पुलिस अफसर से लेकर फोटोग्राफर तक हॉवर्ड केवल एक किसान और उद्योगपति ही नहीं हैं, बल्कि उनका जीवन विविधताओं से भरा रहा है। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने करीब एक दशक पुलिस सेवा में बिताया। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक वह इलिनॉय की मेकन काउंटी के शेरिफ भी रहे।

इसके साथ ही वह एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं और बायइमेजेस नाम से फोटो पब्लिशिंग कंपनी भी चलाते हैं। उन्होंने 150 से अधिक देशों में युद्ध, गरीबी और वन्यजीवों की तस्वीरें खींची हैं, जिनमें यूक्रेन की फ्रंट लाइन भी शामिल है।