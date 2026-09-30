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'UK एयर बेस पर आतंकी साजिश में विदेशी शामिल', मार्को रुबियो ने किया दावा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Wed, 30 Sep 2026 12:20 PM (IST)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दावा किया है कि ब्रिटेन के एक रॉयल एयर फोर्स बेस पर आतंकी साजिश में एक विदेशी शामिल था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है।

यूके एयरबेस टेरर प्लॉट को लेकर रुबियो का दावा।

यूके एयरबेस टेरर प्लॉट को लेकर रुबियो का दावा।

HighLights

  1. मार्को रुबियो ने यूके एयर बेस आतंकी साजिश में विदेशी बताया।

  2. ब्रिटेन ने पांच संदिग्धों को जमानत पर छोड़ा, ट्रंप ने आलोचना की।

  3. ब्रिटिश पुलिस घटना के विदेशी कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ हमले के लिए अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉयल एयर फोर्स बेस के खिलाफ कथित आतंकी साजिश में एक विदेशी शामिल था।

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "वीकेंड पर यूके में जो हुआ, जो लगभग हुआ और जो हो सकता था वह एक बहुत गंभीर स्थिति है।" उन्होंने न तो कोई सबूत दिया और न ही कोई खास जानकारी दी। वहीं, ब्रिटेन ने गिरफ्तार किए पांच संदिग्धों को सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया।

संदिग्धों की रिहाई की ट्रंप ने की आलोचना

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रिहाई की आलोचना की, जबकि ब्रिटिश पुलिस इस घटना के विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है। ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे हैरानी है कि उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता।" संदिग्धों को रिहा करने के फैसले से उस घटना को लेकर उलझन पैदा हो गई, जिसे अधिकारियों ने एक दिन पहले ही एक गंभीर हमले की कोशिश बताया था।

कोई विस्फोटक नहीं मिला

सोमवार को एक ब्रिटिश अधिकारी ने डेली मेल अखबार की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए बताया कि जहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस जगह पर कोई काम का विस्फोटक नहीं मिला। टेलर ने सोमवार दोपहर पत्रकारों से कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि जांच खत्म हो गई है।"

टेलर ने कहा, "उनके आने-जाने और दूसरों से संपर्क करने पर कड़ी शर्तें लागू हैं। वे अभी भी जांच के दायरे में हैं क्योंकि हम जांच के कई पहलुओं पर गौर कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस घटना में किसी विदेशी देश के लिए जानबूझकर या अनजाने में काम करने वाले लोगों या प्रॉक्सी (प्रतिनिधियों) की कोई गतिविधि शामिल थी।

ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहम ने अलग से कहा कि वे इस मामले पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाने के वास्ते लिवरपूल में लेबर पार्टी के सालाना सम्मेलन के अपने कार्यक्रम से कुछ समय निकालेंगे। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने सम्मेलन में अपने भाषणों के दौरान मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि खतरा नियंत्रण में है।

(न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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