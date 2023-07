178 साल के इतिहास में पहली बार हिस्पैनिक को बनाया गया न्यूयार्क का पुलिस कमिश्नर

मेयर एडम्स ने 55 वर्षीय कैबन का परिचय शहर के पुलिस आयुक्त के रूप कराते कहा कि वह जब न्यूयार्क के पुलिस कप्तान थे उस दौरान 1991 में कैबन ने एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह अब अमेरिका के सबसे बड़े पुलिस विभाग का प्रमुख होंगे। हिस्पैनिक के अंदर 35000 वर्दीधारी पुलिस बल और 18000 कर्मचारी काम करेंगे।

न्यूयार्क, रायटर। 178 साल के इतिहास में पहली बार न्यूयार्क शहर का पुलिस कमिश्नर हिस्पैनिक को बनाया गया है। न्यूयार्क के मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को हिस्पैनिक एडवर्ड कैबन को शहर का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। हिस्पैनिक से तात्पर्य ऐसे देश से आने वाले व्यक्ति से है जिनकी मातृभाषा स्पेनिश है और जो खासकर मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े पुलिस विभाग का प्रमुख होंगे हिस्पैनिक मेयर एडम्स ने 55 वर्षीय कैबन का परिचय शहर के पुलिस आयुक्त के रूप कराते कहा कि वह जब न्यूयार्क के पुलिस कप्तान थे उस दौरान 1991 में कैबन ने एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह अब अमेरिका के सबसे बड़े पुलिस विभाग का प्रमुख होंगे। हिस्पैनिक के अंदर कितने कर्मचारी करेंगे काम हिस्पैनिक के अंदर 35,000 वर्दीधारी पुलिस बल और 18,000 कर्मचारी काम करेंगे। कैबन कार्यवाहक पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य संभाल रहे थे। क्योंकि पुलिस आयुक्त कीचेंट सीवेल ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था।

