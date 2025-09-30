फ्लोरिडा हाईवे हादसे में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने खुद को बताया निर्दोष, अदालत में दर्ज कराया बयान

फ्लोरिडा में पिछले महीने हुए एक सड़क हादसे में जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है। उस पर अवैध रूप से यू-टर्न लेने का आरोप है जिसके कारण एक मिनीवैन ट्रक से टकरा गई थी। हरजिंदर सिंह को सेंट लूसी काउंटी जेल में रखा गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लोरिडा हाईवे पर पिछले महीने अवैध तरीके से यू टर्न ले रहे ट्रक से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत के मामले में आरोपित भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर ने खुद को बेकसूर बताया है।

सोमवार को उसने अदालत में बयान दर्ज कराए। आरोपित ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह (28) को फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी जेल में बंद रखा गया है। उस पर अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने का भी आरोप है। कॉमर्शियल लाइसेंस वॉशिंगटन से किया गया था जारी वह कैलिफोर्निया में रहता था और उसे वॉशिंगटन में कॉमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस जारी किया गया था। घटना के बाद ट्रंप प्रशासन और कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसोम के बीच तीखी बहस भी हुई थी।