US Firing: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में गोलीबारी, हमले में तीन लोगों की मौत; मुठभेड़ में हमलावर भी ढेर

न्यू मैक्सिको, एजेंसी। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। न्यू मैक्सिको के फार्मिंग्टन में हुई गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी एपी ने पुलिस के हवाले से बताया कि इस गोलीबारी का संदिग्ध घटनास्थल पर ही मारा गया है।

At least three people are dead and multiple others are wounded after a shooting in Farmington, New Mexico. The suspect was confronted and killed at the scene, reports AP citing the police