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अमेरिका की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम, रखा 10 करोड़ का इनाम

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 05:28 AM (IST)

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय मूल के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अपनी 'टॉप 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों' की सूची ...और पढ़ें

FBI ने गोल्डी बराड़ को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया (फाइल फोटो)

FBI ने गोल्डी बराड़ को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने भारतीय मूल के गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसते हुए उसे अपनी आधिकारिक 'टॉप 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों' की सूची में शामिल कर लिया है।

एफबीआई ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और उसकी गिरफ्तारी या सुराग देने वाले के लिए 10 लाख डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) तक के इनाम की घोषणा की।

एफबीआई के अनुसार, गोल्डी बराड़ कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह का उत्तरी अमेरिका में प्रमुख ऑपरेशनल लीडर है।

यह गिरोह दक्षिणी कैलिफोर्निया के साथ-साथ पूरे अमेरिका और कनाडा में टारगेटेड किलिंग, राजनीतिक व धार्मिक हस्तियों पर हमलों, गोलीबारी, अपहरण, रंगदारी और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर हिंसक अपराधों में शामिल है।

अमेरिका में जारी हुआ वारंट

कैलिफोर्निया की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संघीय अदालत ने 1 जुलाई को ही सतिंदरजीत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अमेरिकी सरकार का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद रहने के बावजूद तस्करी के जरिए पहुंचाए गए मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग डिवाइस के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हत्या, रंगदारी और मानव तस्करी जैसे नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

अमेरिका अपने विशेष ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत भारत से जुड़े तीन अंतरराष्ट्रीय गिरोहों पर कड़ा एक्शन ले रहा है। इस कार्रवाई के तहत 37 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये आरोप केवल आपराधिक गिरोहों पर हैं और इसमें किसी भी सरकारी एजेंसी या अधिकारी की भूमिका का उल्लेख नहीं है।

निज्जर और मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा नाम

पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी बराड़ प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद ली थी। इसके अलावा, गोल्डी बराड़ पर 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराने का भी मुख्य आरोप है।

पुलिसकर्मी का बेटा गोल्डी बराड़ अपने चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में उतरा था। इसके बाद उसने अपने भाई की हत्या के आरोपी गुरलाल पहलवान की हत्या करवाई और फिर लॉरेंस बिश्नोई तथा जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आया।

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पहले ही आतंकी घोषित किया जा चुका गोल्डी बराड़ वर्तमान में कनाडा के ब्रैम्पटन में रहकर बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़कर अपनी आपराधिक गतिविधियां चला रहा है।