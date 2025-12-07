Language
    'यूरोपीय यूनियन को खत्म कर देना चाहिए', X पर 140 मिलियन डॉलर के जुर्माने से भड़के एलन मस्क

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक्स पर 140 मिलियन डॉलर के जुर्माने के बाद मस्क ने कहा क ...और पढ़ें

    एलन मस्क। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय यूनियन द्वारा 'एक्स' पर 140 मिलियन का भारी-भरकम जुर्माना लगाने के बाद टेक टायकून एलन मस्क का गुस्सा फूटा है। मस्क ने अपने 230 मिलियन फॉलोअर्स से कहा कि यूरोपीय यूनियन को खत्म कर देना चाहिए।

    एक्स पर ईयू के कंट्रोल करने के इरादे के टेस्ट के तौर पर देखी जा रही एक हाई-प्रोफाइल जांच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ब्लॉक के डिजिटल नियमों को तोड़ने के लिए 120 मिलियन यूरो यानी 140 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। यूरोपीय यूनियन के इस एक्शन की ट्रंप प्रशासन ने आलोचना की।

    EU को खत्म देना चाहिए- मस्क

    जुर्माने के आहत मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, "EU को खत्म देना चाहिए और संप्रभुता अलग-अलग देशों को वापस मिलनी चाहिए, ताकि सरकारें अपने लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकें।"

    जब एक यूजर ने मस्क के कमेंट को रीपोस्ट किया, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैं सच कह रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा।" उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, "मुझे यूरोप पसंद है, लेकिन EU जैसा नौकरशाही वाला राक्षस नहीं।"

    यूरोपीय यूनियन ने एक्स पर लगाया जुर्माना

    X के खिलाफ यह जुर्माना यूरोपियन कमीशन द्वारा अपने डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत कंटेंट पर लगाया गया पहला जुर्माना था। कमीशन ने कहा कि एक्स DSA के पारदर्शिता दायित्व का उल्लंघन करने का दोषी है।

    इसमें कहा गया है कि उल्लंघनों में कथित तौर पर वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए प्लेटफॉर्म के ब्लू टिक का भ्रामक डिजाइन और रिसर्चर्स को पब्लिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने में इसकी विफलता शामिल है। कमीशन ने आगे कहा कि एक्स अपने विज्ञापन के बारे में भी पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं था।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)