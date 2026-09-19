91 लाख करोड़ की दौलत, फिर भी प्राइवेट जेट से छोटे ट्रेलर में क्यों सो रहे मस्क?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति करीब 91 लाख करोड़ गई है, अपने काम करने के अनोखे अंदाज के लिए एक बार फिर चर्चा में हैं।

टेस्ला की फैक्ट्रियों और बैठकों के लिए करीब 672 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक गल्फस्ट्रीम प्राइवेट जेट से उड़ान भरने वाले मस्क इन दिनों एक बेहद छोटे एयरस्ट्रीम ट्रेलर में रातें बिता रहे हैं। यह ट्रेलर उनके अपने ही प्राइवेट जेट के केबिन से भी आकार में छोटा है।

कोलोसस की निगरानी में जुटे मस्क मस्क फिलहाल अमरीकी राज्य टेनेसी के मेम्फिस में xAI के शक्तिशाली AI सुपरकंप्यूटर कोलोसस (Colossus) के विस्तार और निगरानी में जुटे हुए हैं। प्रोजेक्ट की गंभीरता को देखते हुए वे किसी आलीशान होटल या घर में रुकने के बजाय डेटा सेंटर के सर्वर रूम के पास ही सो रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने मजाक में इस छोटे से ट्रेलर को अपना महल बताया।