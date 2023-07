एलोन मस्क ने कहा- X. AI प्रशिक्षण के लिए करेगा सार्वजनिक ट्वीट्स का उपयोग, बढ़ायेगा ब्रह्मांड की समझ

एलोन मस्क ने अन्य एआई कंपनियों की आलोचना की है और उन पर मनुष्यों के जोखिमों पर विचार किए बिना प्रौद्योगिकी विकसित करने का आरोप लगाया। मस्क ने कहा कि xAI का लक्ष्य ब्रह्मांड की समझ को बढ़ाना और कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) प्राप्त करने के लिए Microsoft Google और OpenAI का विकल्प प्रदान करना है जो मानव की कई समस्याओं को हल कर सकता है।

एलोन मस्क ने कहा कि xAI का लक्ष्य ब्रह्मांड की समझ बढ़ाना था।

Your browser does not support the audio element.

सैन फ्रांसिस्को, रॉयटर्स। एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि उनकी नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एक्सएआई, अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और एआई सॉफ्टवेयर पर टेस्ला के साथ काम करने के लिए ट्विटर के सार्वजनिक ट्वीट्स का उपयोग करेगी। मस्क ने ट्विटर स्पेस ऑडियो चैट के दौरान कहा कि उनकी कंपनियों के बीच संबंध से पारस्परिक लाभ होगा और सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताओं में टेस्ला के काम में तेजी आ सकती है। X. AI देगा OpenAI का विकल्प: मस्क मस्क ने अन्य एआई कंपनियों की आलोचना की है और उन पर मनुष्यों के जोखिमों पर विचार किए बिना प्रौद्योगिकी विकसित करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को, मस्क ने कहा कि xAI का लक्ष्य ब्रह्मांड की समझ को बढ़ाना और कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (AGI) प्राप्त करने के लिए Microsoft, Google और OpenAI का विकल्प प्रदान करना है, जो AI को संदर्भित करता है जो मानव की कई समस्याओं को हल कर सकता है। मस्क ने सभी एआई कंपनियों पर ट्विटर डेटा का उपयोग करके अपने मॉडलों को अवैध तरीके से प्रशिक्षित करने का भी आरोप लगाया। मस्क ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठकों पर जोर दिया है और चीन में शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी हालिया बैठकों में एआई को विनियमित करने के महत्व पर जोर दिया है।

Edited By: Shashank Mishra