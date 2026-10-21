कीव में मची खलबली: मस्क ने जानबूझकर काटी स्टारलिंक की स्पीड, अंधेरे में डूबी यूक्रेन की सैन्य रणनीति

जेएनएन, वाशिंगटन। इन दिनों यूक्रेन को रूसी युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं मिल रहा है। इस उदाहरण है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी पर यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में बाधा डालने के आरोप लगे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने यूक्रेन के जरूरी सैन्य स्टारलिंक नेटवर्क को जानबूझकर धीमा करने का निर्देश दिया, जिससे कीव में खलबली मच गई। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस कदम से ट्रंप प्रशासन भी हैरान रह गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी तरह के स्लोडाउन का आदेश देने से इनकार किया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमने कुछ भी वापस नहीं लिया। हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला है। हमने कोई निर्देश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव सैटेलाइट प्रदाता के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत होता है।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी सफेद घर द्वारा स्लोडाउन का आदेश देने के दावों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की कमर्शियल सेवा है, जबकि स्टारशील्ड अमेरिकी सैन्य सिस्टम है जो यूक्रेन को उपलब्ध नहीं है।