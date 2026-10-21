कीव में मची खलबली: मस्क ने जानबूझकर काटी स्टारलिंक की स्पीड, अंधेरे में डूबी यूक्रेन की सैन्य रणनीति
एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी पर यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में बाधा डालने के आरोप लगे हैं।
HighLights
रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमने यूक्रेन कुछ भी वापस नहीं लिया
अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी तरह के स्लोडाउन का आदेश देने से इनकार किया है
जेएनएन, वाशिंगटन। इन दिनों यूक्रेन को रूसी युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं मिल रहा है। इस उदाहरण है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी पर यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में बाधा डालने के आरोप लगे हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने यूक्रेन के जरूरी सैन्य स्टारलिंक नेटवर्क को जानबूझकर धीमा करने का निर्देश दिया, जिससे कीव में खलबली मच गई।
रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस कदम से ट्रंप प्रशासन भी हैरान रह गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी तरह के स्लोडाउन का आदेश देने से इनकार किया है।
रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमने कुछ भी वापस नहीं लिया। हमारी तरफ से कुछ नहीं बदला है। हमने कोई निर्देश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव सैटेलाइट प्रदाता के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत होता है।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी सफेद घर द्वारा स्लोडाउन का आदेश देने के दावों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की कमर्शियल सेवा है, जबकि स्टारशील्ड अमेरिकी सैन्य सिस्टम है जो यूक्रेन को उपलब्ध नहीं है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने आरोप लगाया कि मस्क ने स्टारलिंक तक यूक्रेन की पहुंच सीमित कर दी, जिससे सैन्य अभियान प्रभावित हुए।
उन्होंने पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। रात 1 बजे स्पेसएक्स और अमेरिका ने स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया।
यूक्रेनी सेना स्टारलिंक पर टोही और इंटरसेप्टर ड्रोन चलाने, खुफिया जानकारी जुटाने और युद्धक्षेत्र के अन्य कार्यों के लिए निर्भर है। बाधा से संचार और अभियानों के समन्वय पर असर पड़ा।
पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बाद में कहा कि स्टारलिंक कनेक्टिविटी 160 किमी/घंटा की स्पीड तक बहाल की जा रही है और स्टारशील्ड की स्पीड लिमिट पूरी तरह हटाना जरूरी है। उन्होंने मस्क को धन्यवाद देते हुए और समर्थन की उम्मीद जताई।