डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में पॉडकास्टर जो रेगन के शो 'The Joe Rogan Experience' में आत्महत्या को लेकर बड़ा बेबाक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने उस समय की जब बातचीत रहस्यमयी इंटरस्टेलर कोमेट 3I/ATLAS और एलियंस के बारे में चल रही थी।

मस्क ने कहा, "अगर मुझे एलियंस के कोई सबूत मिलते हैं, तो मैं वादा करता हूं मैं सबसे पहले तुम्हारे शो पर आकर ये सब बताऊंगा।" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं ब साफ कर देना चाहता हूं मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, भी भी नहीं।"

वैज्ञानिकों ने क्या कहा ? कोमेट 3I/ATLAS अब तक दर्ज तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा पिंड जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है। इसका अजीब रास्ता और संरचना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब और भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू मानते हैं कि इसकी गति और चमक में ऐसी बातें हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती, यानी ये किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का संकेत भी हो सकती है। हालाकि, कई विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण ही हैं।