'मैं आत्महत्या...', एलियन के आने की बात पर एलन मस्क का बेबाक जवाब; आखिर क्या है 3I/ATLAS?
एलन मस्क ने जो रेगन के शो में आत्महत्या न करने की बात कही, जब एलियंस और कोमेट 3I/ATLAS पर चर्चा हो रही थी। मस्क ने एलियन के सबूत मिलने पर सबसे पहले जानकारी देने का वादा किया। वैज्ञानिकों के अनुसार, 3I/ATLAS एक रहस्यमय इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जिसकी नीली रोशनी और गति असामान्य है, जिससे एलियन तकनीक का संकेत मिलता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में पॉडकास्टर जो रेगन के शो 'The Joe Rogan Experience' में आत्महत्या को लेकर बड़ा बेबाक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने उस समय की जब बातचीत रहस्यमयी इंटरस्टेलर कोमेट 3I/ATLAS और एलियंस के बारे में चल रही थी।
मस्क ने कहा, "अगर मुझे एलियंस के कोई सबूत मिलते हैं, तो मैं वादा करता हूं मैं सबसे पहले तुम्हारे शो पर आकर ये सब बताऊंगा।" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं ब साफ कर देना चाहता हूं मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, भी भी नहीं।"
वैज्ञानिकों ने क्या कहा?
कोमेट 3I/ATLAS अब तक दर्ज तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा पिंड जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है। इसका अजीब रास्ता और संरचना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब और भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू मानते हैं कि इसकी गति और चमक में ऐसी बातें हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती, यानी ये किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का संकेत भी हो सकती है। हालाकि, कई विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण ही हैं।
NASA के मुताबिक, सितंबर से अक्टूबर के बीच 3I/ATLAS की चमक अचानक बहुत बढ़ गई जब सूर्य के सबसे करीब पहुंचा। कई स्पेस टेलिस्कोप्स जैसे STEREO-A, SOHO और GOES-19 ने इसकी तेज नीली रोशनी दर्ज की।
क्यों आ रही नीली रोशनी?
एवी लोएब ने कहा कि धूल आमतौर पर सूरज की रोशनी को लाल कर देती है, इसलिए इसका नीला दिखना बेहद असामान्य है। उन्होंने बताया कि यह नीला रंग इस कोमेट की नौवीं रहस्यमयी विशेषता है और अन्य अजीब बातों में इसकी कक्षा, सूज कीओर निकलती जेट जैसी गैस धारा और इसका बड़ा आकार शामिल है।
