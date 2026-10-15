बच्चों को नुकसान पहुंचाने के आरोप, आठ अमेरिकी राज्यों ने किया OpenAI पर केस

रॉयटर, वाशिंगटन। चैटजीपीटी से बच्चों को हुए नुकसान के आरोप में अमेरिका के आयोवा, कंसास और छह अन्य राज्यों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने देशभर की अदालतों में ओपनएआई पर मुकदमे दायर किए हैं।

उनका आरोप है कि चैटबॉट ने बच्चों को खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सलाह दी। मुकदमों में अदालत से ऐसा आदेश देने की मांग की गई है, जिससे ओपनएआई को बच्चों के लिए चैटजीपीटी के काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़े।