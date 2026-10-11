अमेरिका में भीषण नरसंहार: पेंसिल्वेनिया में घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, 8 लोगों की मौत; हमलावर ने खुद को मारी गोली

एपी, एरी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई। शहर प्रशासन ने कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि, घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर भी मृत पाया गया। ऐसा लग रहा है कि उसने खुद को भी गोली मारी थी। एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि अपने 28 साल से अधिक के करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एरी शहर ने पहले कभी इतनी बड़ी जनहानि और तबाही का सामना किया है।