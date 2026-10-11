अमेरिका में भीषण नरसंहार: पेंसिल्वेनिया में घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, 8 लोगों की मौत; हमलावर ने खुद को मारी गोली
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई। शहर ...और पढ़ें
HighLights
अधिकारियों ने बताया कि हमलावर भी मृत पाया गया
पेंसिल्वेनिया पुलिस मामले की जांच कर रही है
एपी, एरी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एरी शहर में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई। शहर प्रशासन ने कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि, घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि हमलावर भी मृत पाया गया। ऐसा लग रहा है कि उसने खुद को भी गोली मारी थी।
एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि अपने 28 साल से अधिक के करियर में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एरी शहर ने पहले कभी इतनी बड़ी जनहानि और तबाही का सामना किया है।
पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एरी की मेयर डारिया डेविलिन को राज्य प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता देने की पेशकश की है।
एरी शहर पिट्सबर्ग से लगभग 188 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रहे हैं।