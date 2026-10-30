डरावनी और खूबसूरत… पहली बार बेहद बारीकी से कैमरे में कैद हुई बैरलआई मछली; क्यों है ये इतनी खास?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पानी के नीचे की दुनिया बहुत ही हैरान करने वाली होती है। समय-समय पर इंसानों के सामने जब रहस्य खुलते हैं तो हैरानी होती है। ऐसा ही हुआ है जब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मछली को देखा जो देखने में बहुत डरावनी लगती है। मछली का नाम बैरलआई बताया जा रहा है।

इस अनोखे और सूबसूरत सी दिखने वाली मछली के सिर का हिस्सा हैरान करने वाला है। इसकी हैरानी की वजह है इसका पारदर्शी होना। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली ये बैरलआई मछली दिखने में जितनी ही अलग है उतना ही करीब से देखने में डरावनी लगती हैं। आमतौर पर छह इंच की ये मछली बहुत ही कम दिखाई देती है।

काफी गहरे पानी में मिलती है बैरलआई फिश बैरलआई मछली अक्सर गहरे समुद्र में पाई जाती है। आमतौर पर ये 2000 से 2600 फीट की गहराई में देखी जाती हैं। अपनी बनावट की खूबी के लिए जाने जानी वाली मछली समुद्र के 'ट्वाइलाइट' और 'मिडनाइट' जोन में ही देखी जाती है। समुद्र के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बेहद कम या लगभग ना के बराबर ही होती है।

दुलर्भ और अनोखे सिर की वजह से लोगों को आ रही पसंद इस मछली अपने अनोखे सिर की वजह से लोगों को ये काफी पसंद आती है। वैज्ञानिकों ने इसे देखना एक दुर्लभ अनुभव बताया। आम तौर पर गहरे समुद्र के जीव लोगों की कल्पना को जगाते हैं और उनमें आश्चर्य पैदा करते हैं। इससे उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए भी प्रेरणा मिलती है।

क्या है इस मछली की खासियत इस मछली को अनोखे सिर के साथ कुदरत ने इस बड़े पंख दिए हैं जिसकी मदद से ये आसानी से मुड़ सकती है और स्थिर भी रह सकती है। इसकी वजह से ये शिकार पर आसानी से झपट्टा मार कर खा जाती है। इसके बड़े पंख इसे आसानी से एक ही जगह तैरने में मदद करते हैं। उसकी नजर ऊपर पानी की तरफ ही टिकी होती है। शिकार की परछाई दिखते ही ये काम तमाम कर देती हैं। इस दौरान ये अपने आंखों का हैरान करने वाले तरीके से इस्तेमाल भी करती हैं।