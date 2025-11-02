31 दिनों के शटडाउन ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को सता रहा है 'फिलिबस्टर' का डर?
Donald Trump: अमेरिका में 31 दिनों से जारी शटडाउन के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं से फिलिबस्टर खत्म करने की अपील की है। ट्रंप का मानना है कि डेमोक्रेट्स इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करेंगे और नए राज्य जोड़ेंगे। फिलिबस्टर एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग विपक्षी दल किसी विधेयक को पारित होने से रोकने या उसमें देरी करने के लिए बहस को लंबा खींचने के लिए करते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पिछले 31 दिनों से शटडाउन लगा है। वहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं से फिलिबस्टर बंद करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर डेमोक्रेट्स को मौका मिलेगा, तो वो अपने फायदे के लिए इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे।
डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स (विपक्षी दल) न सिर्फ फिलिबस्टर को खत्म कर देंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हक में कर लेंगे। वो अमेरिका में 2 नए राज्य और 8 इलेक्टोरल वोट भी जोड़ेंगे।
ट्रंप ने क्या कहा?
डोनल्ड ट्रंप ने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "याद रखिए, शूमर शटडाउन के बावजूद, डेमोक्रेट्स पहला मौका मिलते ही फिलिबस्टर को खत्म कर देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करेंगे, 2 नए राज्य और 8 इलेक्टोरल वोट भी जोड़ेंगे। इसलिए कमजोर और मूर्ख मत बनो। लड़ो और जीतो।"
US President Donald Trump posts, "Remember, Republicans, regardless of the Schumer shutdown, the Democrats will terminate the Filibuster the first chance they get. They will pack the Supreme Court, pick up two States, and add at least 8 electoral votes. Their two objectors are… pic.twitter.com/Wa4x1aDKvU— ANI (@ANI) November 1, 2025
क्या है फिलिबस्टर?
बता दें कि फिलिबस्टर अमेरिकी संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत सांसद किसी मुद्दे पर चल रही बहस को लंबा खींचता है। यह बहस घंटों या कई दिनों तक चलती है। फिलिबस्टर का इस्तेमाल अमूमन विपक्षी दल करते हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी कोई विधेयक पारित न कर सके या विधेयक पारित करने में देरी हो जाए। फिलिबस्टर के तहत अब तक का सबसे लंबा भाषण डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य कोरी बुकर ने दिया था। बुकर ने इसी साल अप्रैल 2025 में 25 घंटे का लंबा भाषण दिया था।
अमेरिका में शटडाउन
अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का लगा था। वहीं, अब ट्रंप के कार्यकाल में पहली बार 31 दिनों का शटडाउन लग चुका है। ट्रंप ने डेमोक्रेट नेता चक शूमर के नाम पर इसे शूमर शटडाउन नाम दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।