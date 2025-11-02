31 दिनों के शटडाउन ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को सता रहा है 'फिलिबस्टर' का डर?

क्या है फिलिबस्टर?

बता दें कि फिलिबस्टर अमेरिकी संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत सांसद किसी मुद्दे पर चल रही बहस को लंबा खींचता है। यह बहस घंटों या कई दिनों तक चलती है। फिलिबस्टर का इस्तेमाल अमूमन विपक्षी दल करते हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी कोई विधेयक पारित न कर सके या विधेयक पारित करने में देरी हो जाए। फिलिबस्टर के तहत अब तक का सबसे लंबा भाषण डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य कोरी बुकर ने दिया था। बुकर ने इसी साल अप्रैल 2025 में 25 घंटे का लंबा भाषण दिया था।

अमेरिका में शटडाउन

अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का लगा था। वहीं, अब ट्रंप के कार्यकाल में पहली बार 31 दिनों का शटडाउन लग चुका है। ट्रंप ने डेमोक्रेट नेता चक शूमर के नाम पर इसे शूमर शटडाउन नाम दिया है।