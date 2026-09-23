डोनल्ड ट्रंप के बेटे के खर्चे का होगा हिसाब, रिपब्लिकन सीनेटर ने दी जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर जान कर्टिस ने सीनेट की ज्यूडिशियरी कमेटी से मांग की है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या डोनल्ड ट्रंप जूनियर ने राष्ट्रपति पद से अपनी करीबी का इस्तेमाल आर्थिक फायदे के लिए किया था।

यह मांग उनकी हालिया शादी की पार्टी का खर्च आंशिक रूप से एक रूसी उद्योगपति द्वारा उठाए जाने के बाद की गई है। ट्रंप जूनियर की आर्थिक फायदे की जांच मंगलवार को भेजे गए पत्र में, कर्टिस ने समिति से मांग की कि वे ट्रंप जूनियर को उनके बिजनेस डील्स, विदेशी लोगों और संस्थाओं के साथ संबंधों, उन्हें मिले तोहफों या अन्य फायदों और ऐसे किसी भी मामले के लिए समन जारी करें, जिनमें रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते का इस्तेमाल किया गया हो या उससे कोई फायदा मिला हो।