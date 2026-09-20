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वीकेंड की छुट्टी रद कर अचानक व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की नई धमकी के बाद अमेरिका में अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:25 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2026 01:00 PM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सुरक्षा अलर्ट के बीच अपना वीकेंड ट्रिप रद कर शनिवार को अचानक वॉशिंगटन डीसी वापसी की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

HighLights

  1. ट्रंप ने कैंप डेविड का वीकेंड ट्रिप बीच में ही रद्द किया।

  2. अमेरिकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया।

  3. सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपना वीकेंड ट्रिप एक दिन पहले ही बीच में ही रद कर दिया और शनिवार शाम को अचानक वॉशिंगटन डीसी लौट आए।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक वीडियो में उन्हें मरीन वन से उतरते हुए देखा गया। हालांकि, उनके अचानक लौटने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, क्योंकि उनका कैंप डेविड में रविवार तक रुकने का कार्यक्रम था।

समझिए क्यों मचा है हड़कंप?

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह वापसी ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को पश्चिम एशिया को लेकर एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। विभाग ने वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और संभावित यात्रा बाधाओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।

सऊदी अरब पर मिसाइल हमला

दूसरी तरफ शनिवार को ही सऊदी अरब ने इस बात की पुष्टि की कि यमन के हूती विद्रोही गुट ने उसकी राजधानी रियाद को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी।

हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी राजधानी रियाद और यानबू में स्थित तेल कंपनी अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के साथ चल रहे संघर्ष के बीच रियाद को निशाना बनाने की यह हालिया घटना है।

यात्रियों के लिए जारी की चेतावनी

इसके अलावा विदेश विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि यह सैन्य संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को पश्चिम एशिया की यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही, जो लोग पहले से वहां हैं, उन्हें एयरपोर्ट और उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।