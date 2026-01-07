'सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' डोनल्ड ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी ने उनसे 'सर' कहकर बात की। ट्रंप का यह भी दावा है कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गुजारिश कर रहे हैं।

डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जल्द से जल्द करने का मुद्दा उठाया। ट्रंप का दावा है कि भारत ने ये ऑर्डर वर्षों पहले दिया था। डोनल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान मंगलवार, 6 जनवरी को रक्षा उत्पादन की समयसीमा और विदेशी सैन्य बिक्री पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'सचमुच, भारत मुझसे संपर्क करने आया था।' ट्रंप ने आगे अपाचे हेलीकॉप्टर की भारत की मागों को लेकर बताया कि भारत ने कहा कि 'सर, हम इसका पांच साल से इंतजार कर रहे हैं।'

हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के साथ मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनसे अपाचे हेलीकॉप्टरों की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए संपर्क किया था, जिनका ऑर्डर उन्होंने कई साल पहले दिया था। ट्रंप ने बताया कि 'भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे। ट्रंप ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा था कि 'सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने कहा, 'जी हाँ।' डोनल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 'पीएम मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं।'