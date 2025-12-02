व्हाइट हाउस ने जारी की डोनल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट, अफवाहों के बीच हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट
व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एमआरआई को लेकर चुप्पी तोड़ी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह एमआरआई बचाव के लिए किया गया था और इसमें उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सामान्य पाई गई। दिल और पेट की इमेजिंग भी सामान्य है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हाल ही में हुए एमआरआई ने अमेरिका की मीडिया में सनसनी फैला दी थी। हर अमेरिकी मीडिया संस्थान यह जानना चाहता था कि आखिर ट्रंप का एमआरआई क्यों कराया गया और इसकी रिपोर्ट में क्या निकला। लेकिन व्हाइट हाउस इसके बारे में कुछ भी बताने से अभी तक कतरा रहा था।
हालांकि अब व्हाइट हाउस की तरफ से इस संबंध में खुलासा कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को कहा कि प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप का हाल ही में किया गया MRI बचाव के लिए था और इससे पता चला कि उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है।
व्हाइट हाउस ने दी जानकारी
एक प्रेस ब्रीफिंग में रिपोर्टरों से बात करते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप की उम्र के पुरुषों को ऐसी स्क्रीनिंग से फायदा हुआ। उन्होंने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, आर्टरी के सिकुड़ने, ब्लड फ्लो में रुकावट या दिल या मुख्य वेसल्स में किसी तरह की असामान्यता का कोई सबूत नहीं मिला।'
लेविट ने आगे कहा, 'दिल के चैंबर साइज़ में नॉर्मल हैं। वेसल्स की दीवारें चिकनी और हेल्दी दिख रही हैं, और सूजन या क्लॉटिंग के कोई निशान नहीं हैं। कुल मिलाकर, उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी हेल्थ दिखाता है। उनके पेट की इमेजिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है।'
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने के लिए स्टैंडर्ड चेकअप किया जाता है। लेकिन एमआरआई कराये जाने के बाद व्हाइट हाउस ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी, जो सामान्य नहीं है। ट्रंप ने रविवार को कहा था कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है कि उनके शरीर के किस हिस्से का एमआरआई हुआ है।
(न्यूज एजेंसी रॉयर्स और एपी के इनपुट के साथ)
