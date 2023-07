डोनाल्ड ट्रंप ने जिस न्यायाधीश को 3 साल पहले किया था नियुक्त, अब वही करेंगी गोपनीय दस्तावेज मामले की सुनवाई

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन साल एलेन मर्सिडीज कैनन (Aileen Mercedes Cannon) को न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब कैनन गोपनीय दस्तावेज मामले की सुनवाई करेंगी। अगर जूरी पूर्व राष्ट्रपति को दोषी पाती है तो कैनन को सजा का फैसला करना होगा। इस हाईटेक ट्रायल में जज कैनन की नियुक्ति से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

फोटोःएएफपी।

