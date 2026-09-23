'व्हाइट हाउस में आने-जाने की सुविधा विशेषाधिकार, अधिकार नहीं', ट्रंप द्वारा पत्रकारों पर बैन की DOJ ने बताई वजह

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में एक अहम कानूनी दलील पेश की और कहा, 'राष्ट्रपति के पास सुरक्षा कारणों से पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में आने से रोकने का संवैधानिक अधिकार है।' न्याय विभाग ने तर्क दिया कि व्हाइट हाउस में प्रवेश पाना पत्रकारों का अधिकारी नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है।

न्याय विभाग ने कोर्ट के सामने रखी दलील वाशिंगटन की अदालत में दाखिल आधिकारिक दस्तावेजों में न्याय विभाग ने प्रशासन के इस कदम का बचाव किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट प्रेस की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह पत्रकारों को बिना अनुमति व्हाइट हाउस या संवेदनशील सरकारी परिसरों में प्रवेश करने का असीमित अधिकार नहीं देते है।

राष्ट्रपति के पास गोपनीय जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। रिपोर्टिंग के नाम पर संवेदनशील जानकारियां लीक करने से सुरक्षा ढांचा प्रभावित होती है। प्रशासन का कहना है कि पत्रकारों का प्रवेश प्रतिबंधित करने के पीछे दो मुख्य कारण हैं पहला व्यावसायिकता के न्यूनतम मानकों को लागू करना और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्यों रद किए गए मीडिया संस्थान के हार्ड पास? व्हाइट हाउस प्रेस कार्यालय ने CNN, MS NOW और POLITICO को लिखे पत्रों में कहा कि राष्ट्रपति ने उनके हार्ड पास रद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर व्यावसायिकता और शिष्टाचार के मानकों का उल्लंघन किया था। इन चिट्ठियों में संगठनों पर संवेदनशील या गोपनीय जानकारी छापने और कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ऐसी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया, जिसे प्रशासन ने गलत बताया।

CNN के मामले में, व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें व्हाइट हाउस के पूर्वी हिस्से के नीचे बने टॉप-सीक्रेट बंकर के निर्माण की जानकारी वाली जनवरी की एक खबर और अगस्त की एक रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी मिसाइल-डिफेंस इंटरसेप्टर का स्टॉक काफी कम हो गया है।