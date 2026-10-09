ट्रंप के साथ डेल के CEO की पत्नी की फोटो वायरल, फेस एक्सप्रेशन को लेकर क्यों ट्रोल कर रहे लोग?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ एक ऐसी महिला की फोटो सामने आई है, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। ये महिला कोई और नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनी डेल (Dell) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल डेल की पत्नी सुसान डेल हैं।

व्हाइट हाउस में सुसान डेल की उपस्थिति ने ऑनलाइन यूजर्स का ध्यान खींचा है। यूजर्स ने घटना के बजाय उनकी उपस्थिति और तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। व्हाइट हाउस में डेल कंपनी के CEO और उनकी पत्नी सुसान डेल बुधवार, 7 अक्टूबर को अपने पति, डेल टेक्नोलॉजीज के सीईओ माइकल डेल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में दिखाई दीं। यह कपल ट्रंप अकाउंट्स कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रमुख वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए व्हाइट हाउस में था। कार्यक्रम के तहत, 2025 और 2028 के बीच पैदा हुए पात्र बच्चे एक निवेश खाते में 1,000 डॉलर सरकारी बीज जमा प्राप्त कर सकते हैं। माइकल और सुसान डेल ने इस पहल का समर्थन करने के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया है।

सुसान डेल के फेस एक्सप्रेशन ने खींचा यूजर्स का ध्यान कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुमान लगाया कि उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर अटकलें यह स्थापित नहीं करती हैं कि सुसान डेल ने कोई कॉस्मेटिक प्रक्रिया कराई है या नहीं। न तो सुसान डेल और न ही उनके प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसे दावों की पुष्टि की है।