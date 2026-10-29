अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले बड़ा संकट: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साइबर हमला, ऑनलाइन सेवाएं ठप

एएनआई, न्यूयॉर्क। अमेरिका में तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से कुछ दिन पहले संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग सिस्टम को हैकरों ने निशाना बनाया, जिससे उसकी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हो गईं। रायटर की एक विशेष रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

एफईसी ने बताया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम बंद है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सेवाएं बहाल करने में जुटा है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि एक साइबर हमलावर आयोग के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वेब सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ीं है। इस व्यवधान के कारण राजनीतिक संगठनों को चुनावी खर्च से जुड़ी अनिवार्य 24 और 48 घंटे की रिपोर्ट दाखिल करने में परेशानी हुई। हालांकि, पहले से जमा रिपोर्ट देखने के लिए आयोग की वेबसाइट उपलब्ध रही। बाद में एफईसी ने बताया कि समस्या की पहचान कर ली गई है और उसे ठीक करने की प्रक्रिया जारी है। एफईसी उम्मीदवारों और राजनीतिक समितियों के चुनावी खर्च पर नजर रखता है, लेकिन वह चुनावों का संचालन नहीं करता।