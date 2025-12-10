Language
    लग्जरी क्रूज पर फैला संक्रामक वायरस, 100 से अधिक यात्री और चालक दल संक्रमित

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:17 AM (IST)

    Hero Image

    लग्जरी क्रूज पर फैला संक्रामक वायरस, 100 से अधिक यात्री और चालक दल संक्रमित (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।एक क्रूज जहाजपर 100 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य नोरोवायरस से बीमार पड़ गए हैं, जिसका पहला मामला 30 नवंबर को सामने आया था। प्रभावित लोगों में दस्त और उल्टी के मुख्य लक्षण पाए गए, जिसके जवाब में चालक दल ने बीमारों को अलग किया और सफाई प्रोटोकॉल बढ़ाए।

    अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, यह प्रकोप AIDAdiva जहाज पर हुआ, जो वर्तमान में 133 दिनों की विश्व यात्रा पर है और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, मेक्सिको और श्रीलंका सहित 26 देशों का दौरा कर रहा है। यह जहाज 10 नवंबर को जर्मनी के हैम्बर्ग से रवाना हुआ था।

    सीडीसी के अनुसार, एआईडीएडिवा पर सवार 95 यात्री और छह चालक दल के सदस्य नोरोवायरस के प्रकोप से प्रभावित हुए हैं, जिसकी पहली सूचना 30 नवंबर को मिली थी। उस समय, जहाज मियामी से कोज़ुमेल के लिए रवाना हुआ था। रिपोर्ट किए गए मुख्य लक्षण दस्त और उल्टी थे।

    इसके जवाब में, चालक दल ने सीडीसी के पोत स्वच्छता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बीमार व्यक्तियों को अलग रखा, सफाई और कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल को बढ़ाया और परीक्षण के लिए मल के नमूने एकत्र किए। एआईडीएडिवा के अपनी यात्रा पूरी करके 23 मार्च को हैम्बर्ग लौटने की उम्मीद है।

    AIDAdiva क्रूज के एक प्रवक्ता ने पीपल को बताया कि नवंबर और अप्रैल के बीच मौसमी बीमारियां चरम पर होती हैं और AIDAdiva रिपोर्ट जमीन पर संक्रमण के पैटर्न को दर्शाती है। इसलिए, हमने जहाज पर और ज्यादा स्वच्छता प्रोटोकॉल लागू किए हैं, और मामले पहले से ही कम हो रहे हैं।